Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Mai 2025 gegen 07:20 Uhr befuhr eine 21-jährige mit einem E-Scooter (ohne Kennzeichen) den Radweg an der Müggenbergstraße vom Loher Kreisel aus in Richtung Harkebrügge. Sie sei von einem Radfahrer überholt worden, diese touchierte sie, sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer habe sie kurz angesprochen und sei dann, ohne Angabe seiner Personalien, weitergefahren. Der Mann sei ca. 50 Jahre alt gewesen und habe einen Bart getragen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 19:17 Uhr kam es auf der B 401 zu einem schweren Verkehrsunfall. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6034473

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Mittwoch, 14. Mai 2025 22:00 Uhr bis Donnerstag, 15. Mai 2025 04:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lange Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Verkaufsfiliale einer Bäckerei in der Lange Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss mit Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw, Smart ForTwo, welcher auf einem Grundstück in der Straße Pastorenkamp abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498 92377-0) entgegen.

