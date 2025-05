Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 19:40 Uhr befuhr eine 30-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw die Dinklager Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 30-Jähirge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 19:35 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bramsche mit seinem Pkw die Schützenstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel im Begegnungsverkehr zweier Pkw auf dem Visbeker Damm. Der Verursacher, ein oranger PickUp mit silbernem Anhänger entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 90-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Straße Tiefer Weg und beabsichtigte nach links in die Einer Straße zu fahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Vechta. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 9.000,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 17:32 Uhr beabsichtigte ein 82-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Schwichteler Straße zu queren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 70-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde der 82-Jährige schwer verletzt.

Bakum -Sachbeschädigung an Bäumen (Foto) In der Zeit von Samstag, 10. Mai 2025 bis Mittwoch, 14. Mai 2025 wurden im Dorfpark Bakum (in der Nähe der Sporthalle) zwei Bäume beschädigt. Unbekannte Täter beschädigten die Rinde der Bäume derart, dass die Bäume ggf. gefällt werden müssen. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-959710) entgegen.

