Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Renchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Kreuzung Robert-Bosch-Straße / Carl-Benz-Straße. Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin missachtete offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes-Fahrers. Der daraus resultierende Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte zu leichten Verletzungen bei beiden Beteiligten. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schäden an den Fahrzeugen waren erheblich - beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. /lk

