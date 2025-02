POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Offenburg (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich Mittwochnacht gewaltsam Zutritt in ein Gartencenter in der Straße "Brücklesbünd". Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Einbrecher gegen 01:30 Uhr eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Mutmaßlich hebelten sie anschließend mehrere Türen auf, um in der Folge die Räumlichkeiten betreten zu können. Als eine Polizeistreife aufgrund eines getätigten ...

