Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Ettenheim (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der K5342 zu einem Unfall, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Gegen 19:40 Uhr soll eine 31-jährige VW-Lenkerin die K5342 in Richtung Kippenheim befahren haben, als sie nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte sie dort zunächst mit dem Renault eines 45-jährigen Mannes und in der Folge mit dem Audi einer 27-jährigen Frau, woraufhin diese in den Grünstreifen abgewiesen wurden. Die Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon. Bei allen drei PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

/lu

