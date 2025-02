Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Wohnungsbrand

Wolfach (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in der Kreuzbergstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatten die Bewohner das Anwesen bereits unverletzt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Zimmer, im Bereich einer Steckdose, zu einem Schwelbrand gekommen sein. Nach den Löscharbeiten rückten die Einsatzkräfte ab und die anstehenden Elektroarbeiten wurden anschließend von einer Fachfirma übernommen. Während dieser Arbeiten stellte ein Elektriker wieder Brandgeruch in der Wohnung fest. Gegen 10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es erneut zu einem Brand in dem zuvor genannten Anwesen gekommen sei. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in dem gleichen Zimmer zu einem weiteren Brandausbruch. Die Feuerwehr geht momentan davon aus, dass die Belüftung und die damit verbundene Sauerstoffzufuhr, den erneuten Schwelbrand auslöste. Durch die eingesetzten Feuerwehrleute wurde das Dach teilweise abgetragen, um ein Fortschreiten des Brandes zu unterbinden. Beamte des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen und werden zeitnah mit einem Schadensgutachter den Brandort begehen.

