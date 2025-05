Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Diesel

In der Zeit von Montag, den 12.05.2025 (17:15 Uhr) bis Dienstag, den 13.05.2025 (06:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter ca. 700 Liter Diesel-Kraftstoff aus einer Sattelzugmaschine, die auf einem Parkstreifen der Westallee abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Stromtrasse durch Brand eines Holzstapels beschädigt

Am Dienstag, den 13.05.2025, geriet gegen 19:40 Uhr ein Holzstapel im Bereich der Straße Telgen Sand, angrenzend zu einem Waldgebiet, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die Hitzestrahlung des Brandes wurden mindestens drei Kabel einer darüber verlaufenden Stromtrasse beschädigt, wovon eines riss und zu Boden fiel. Der Einsatzort wurde weiträumig durch Einsatzkräfte der Feuerwehren Cloppenburg und Emstek, die mit elf Fahrzeugen und ca. 50 Personen vor Ort waren, und der Polizei abgesperrt. Der Brand konnte gelöscht werden. Der zuständige Energieversorger wurde in Kenntnis gesetzt. Aufgrund der Beschädigung der Stromtrasse wurden kleinere Stromausfälle im Stadtgebiet Cloppenburg gemeldet. Neben den Feuerwehren war auch das Technische Hilfswerk mit einer Drohnengruppe und das Ordnungsamt der Stadt Cloppenburg vor Ort. Für die Dauer der Maßnahmen mussten die Straße Telgen Sand voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 10000,- EUR geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 12.05.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:00 Uhr einen geparkten PKW Hyundai Ioniq5 auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Lankumer Ring. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Zusammenstoß zweier Fahrräder

Am Dienstag, den 13.05.2025, stießen zwei Fahrradfahrende gegen 15:20 Uhr auf der Straße Hinterm Wall zusammen. Eine 17-jährige befuhr die Straße Hinterm Wall in Fahrtrichtung Antoniusplatz. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 8-jähriges Kind aus der Straße "Up De Höchde" in die Straße Hinterm Wall ein. Hier kam es zur Kollision, in dessen Verlauf das Kind leicht verletzt wurde.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 13.05.2025, fuhr eine 56-jährige PKW-Führerin aus Löningen rückwärts aus einer Parklücke eines Parkplatzes an der Lindenallee. Hierbei übersah sie einen vorbeifahrenden 64-jährigen Mofa-Fahrer aus Löningen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,- EUR.

Lastrup - PKW alleinbeteiligt verunfallt

Am Dienstag, den 13.05.2025, befuhr eine 19-jährige PKW-Führerin aus Lastrup die Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Löningen und kam aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort in eine Leitplanke. Hierbei wurde die Lastruperin leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert, der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Essen (Oldenburg) - PKW und Fahrrad kollidieren

Am Dienstag, den 13.05.2025, befuhr eine 52-jährige PKW-Führerin aus Essen die Wulfenauer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Artlandstraße in Fahrtrichtung Bevern abzubiegen. Hierbei übersah sie die Vorfahrt eines 62-jährigen Pedelec-Fahrers aus Quakenbrück, der den Radweg der Artlandstraße in Fahrtrichtung Bevern befuhr. Der Quakenbrücker wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell