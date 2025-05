POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 10. Mai 2025 gegen 11:40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Krad die Straße Grüner Hof in Richtung Ortsmitte. Hierbei wurde er von einem silbernen Pkw, welcher von einem Wendeplatz kam, am Koffer touchiert. Der 71-Jährige kam hierdurch zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine ...

mehr