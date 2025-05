Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 12. Mai 2025 gegen 13:48 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Wehrbleck mit seinem Lkw die L 846 / Hinnenkamp in Richtung Damme. Auf Höhe der Straße Ahe möchte ein vorausfahrender 57-jähriger Mann aus Lohne mit seinem nach rechts abbiegen. Dies sah der 65-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurde der Pkw gegen eine Straßenlaterne und eine Bushaltestelle geschoben. Durch den Aufprall wurde die 54-jährige Beifahrerin des 57-Jährigen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Mai 2025 in der Zeit zwischen 08:10 Uhr bis 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, einen VW Multivan in rot. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 11. Mai 2025 19:00 Uhr bis Montag 12. Mai 2025 06:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 39-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf in schwarz auf einem Parkplatz in der Magnussenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell