Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Diebstahl von Baumaterial

In der Zeit von Freitag, 09. Mai 2025 15:00 Uhr bis Montag, 12. Mai 2025 07:15 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Personen eine Palette in der Haferstraße. Auf der Palette befanden sich mehrere Säcke Baumaterial. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Emstek - Diebstahl von Werkzeugzubehör

Am Donnerstag, 08. Mai 2025 gegen 03:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge aus einer Werkstatt in der Palmpohler Straße. Der Schaden wurde eine Summe im mittleren 4-stelligen Bereich geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 12. Mai 2025 gegen 13:38 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Quakenbrück mit ihrem Pkw die Löninger Straße und beabsichtigte nach links in die Bürgermeister-Feigel-Straße abzubiegen. Dies sah eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 37-jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Mai 2025 in der Zeit zwischen 15:35 Uhr bis 15:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 55-jährigen Mannes aus Bösel. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Multivan in blau, auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Soestenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten

Am Montag, 12. Mai 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 69-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Lkw die B 213 aus Kneheim kommend in Richtung Cloppenburg. Ein vorausfahrender 67-jähriger Mann aus Lähden musste mit seinem Pkw verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 69-Jährige zu spät und schob den Pkw des 67-jährigen auf den vorausfahrenden Lkw eines 20-jährigen Bremers. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 19.500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Mai 2025 gegen 19:20 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Radfahrer am Fahrbahnrand der Bürgermeister-Heukamp-Straße und beschädigte hierbei einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw, Audi A6 Avant in blau. Der verursachende Pkw Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-50 Jahre alt - grau-schwarze Haare - Dreitagabart - fuhr ein hellgraues altes Fahrrad - weißes Cappy - schwarzes Oberteil - dunkle Hose - schwarze Schuhe - schwarzer Rucksack

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

