Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240923- 0934 Frankfurt- Bundesstraße 521: schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstag (21. September 2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Beteiligten wurden hierbei verletzt, die Straße musste länger gesperrt werden.

Gegen 18:00 Uhr befuhren eine 73- jährige Autofahrerin, sowie eine 57- jährige Autofahrerin mit ihrer 79- jährigen Beifahrerin die B 521 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Nidderau.

Nach aktuellen Erkenntnissen, bog die 57- Jährige mit ihrem BMW auf Höhe der Straße Gisisberg nach links ab. Vermutlich aufgrund des Staus, scherte die 73- jährige VW-Fahrerin zu dieser Zeit nach links aus, um an den sich stauenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Dabei übersah sie das abbiegende Fahrzeug und kollidierte in dessen Seite. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin in die Feldgemarkung, wo sie zum Stehen kamen.

Beide Fahrerinnen wurden hierbei schwer verletzt, die Beifahrern leicht. Sie wurden durch Rettungskräfte in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. 40 Minuten voll gesperrt.

