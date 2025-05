Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 13.05.2025, wurde ein 42-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 21:00 Uhr in der Straße Alter Ziegelhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Vechtaer unter dem Einfluss von Alkohol stand (0,95 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 13.05.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW Audi A 1 im Parkhaus an der Straße Klingenhagen. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430115 entgegen.

Bakum- Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Dienstag, 13. Mai 2025, in der Zeit von 07:30 Uhr und 08.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sütholter Straße ein Renault beschädigt, der dort ordnungsgemäß geparkt war. Nach ersten Ermittlungen ist ein anderes Fahrzeug beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen das Heck des Renaults gefahren, der bislang unbekannte Verursacher flüchtete anschließend vom Parkplatzgelände, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, dieser dürfte bei rund 3000 Euro liegen. Hinweise bitte an die Polizei Bakum, Tel.: 04446-959710

Bakum - Amoniakaustritt in Bakumer Schlachtereibetrieb

Am Dienstag, den 13.05.2025, kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Amoniakaustritt in einem Schlachtereibetrieb an der Harmer Straße in Bakum. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine Leckage in einem Zulaufrohr für den Austritt verantwortlich sein. Infolge dieser Meldung wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften zur Einsatzstelle beordert. Das Firmengebäude wurde evakuiert, die Harmer Straße großräumig im Bereich der Von-Galen-Straße und Höhe Vechtaer Straße gesperrt. Außerhalb des Firmengeländes konnte durch Messungen nur eine geringe Konzentration von Amoniakgas festgestellt werden, weswegen eine Evakuierung von Anwohnern nicht notwendig war. Durch den Amoniakaustritt wurde niemand verletzt. Mitarbeiter einer Fachfirma konnten das Leck an der Leitung schnell beheben, sodass sukzessive Einsatzkräfte entlassen und die Mitarbeiter der Firma ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. Vor Ort waren neben der Polizei 22 Fahrzeuge der Feuerwehren Vechta, Lohne, Langförden, Dinklage, Fladderlohhausen, Holdorf und Osterfeine eingesetzt. Seitens des Rettungsdienstes wurde eine Einsatzleitung der Malteser durch einen Rettungswagen und einen leitenden Notarzt eingerichtet.

Goldenstedt - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 13.05.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:48 Uhr einen 44-jährigen PKW-Führer aus Goldenstedt in der Straße Tangen Weg in Goldenstedt. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich des Einflusses durch THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 13.05.2025, befuhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld die Straße Weuert in Fahrtrichtung Kroger Straße. Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfeld befuhr zu diesem Zeitpunkt die Große Straße in Fahrtrichtung B 214. Im Kreuzungsbereich übersah der PKW-Führer den vorfahrtberechtigten Steinfelder, es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz wurde der Pedelec-Fahrer leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1350,- EUR.

Damme - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 13.05.2025, befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer aus Damme gegen 15:30 Uhr die Wiesenstraße und beabsichtigte den Kreisverkehr auf Höhe der Vördener Straße zu überqueren. Hierbei übersah er einen im Kreisverkehr befindlichen 43-jährigen PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden, welcher vorfahrtsberechtigt war und den Kreisverkehr in Richtung Vördener Straße verlassen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und Sturz des Fahrradfahrers, in dessen Folge dieser leicht verletzt wurde.

