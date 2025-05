POL-BO: Unfall in Günnigfeld: Fußgängerin (16) kommt nach Kollision mit Auto ins Krankenhaus

Herne (ots) - Drei bislang unbekannte Männer sind am frühen Mittwochmorgen, 7. Mai, in einen Kiosk im Herner Stadtzentrum eingedrungen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Nach aktuellem Ermittlungsstand zerstörten die Einbrecher gegen 3.30 Uhr morgens die Glastür des Geschäfts an der Altenhöfener Straße 88a, indem sie einen ...

