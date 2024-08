LPI-SLF: Betrunken zur Polizei gefahren

Sonneberg (ots) - Am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in Sonneberg in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei von mehreren Personen. Nachdem zwei Frauen im Alter von 32- und 37 Jahren offenbar nicht zu ihrer Zufriedenheit bedient wurden, entwickelte sich mit dem Verkaufspersonal zunächst eine verbale Streitigkeit die in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung überging. ...

mehr