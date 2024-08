Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, gegen 23.55 Uhr, befuhr der 54-jährige Radfahrer den Radweg aus Richtung Obernitz kommend in Richtung Saalfeld. Im Kreuzungsbereich Kulmbacher Straße (B85) und Südstadtbrücke beabsichtigte er die Fahrbahn zu überqueren um seine Fahrt auf dem gegenüberliegenden Radweg in Richtung Bahnhof fortzusetzen. Aus Richtung Freibad kam ein heller Pkw und hielt an um den Radfahrer durchfahren zu lassen. Aus Richtung Unterführung "An der Bahn" kommend, bog ein bisher unbekannter Fahrer eines PKW nach links in Richtung Freibad ab und touchierte hierbei den überquerenden Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Zeugen, insbesondere der Fahrer des hellen PKW werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0217587 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

