POL-BO: Geschäftseinbruch in Herne: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt am Dienstag, 6. Mai, auf einem Friedhof in Wanne sucht die Polizei Zeugen. Eine 82-jährige Hernerin befand sich zwischen 13.30 und 14 Uhr auf dem evangelischen Friedhof an der Straße "Auf der Wilbe". Plötzlich habe ein unbekannter Mann sie von hinten geschubst und ihr die Handtasche entrissen. Dann flüchtete er mit seiner Beute. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ...

