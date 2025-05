Polizei Bochum

POL-BO: LKA NRW: Durchsuchungen und Festnahmen - Organisierter Drogenhandel im Fokus der Strafverfolgungsbehörden

Herne (ots)

Seit November 2024 ermitteln das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) und die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) gegen eine organisierte Gruppierung vorwiegend albanischer Täter unter anderem wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge.

Am Dienstag, 6. Mai, schlugen Polizei und Staatsanwaltschaft in den frühen Morgenstunden zeitgleich an insgesamt sieben Objekten in Nordrhein-Westfalen zu - unter anderem in Herne.

