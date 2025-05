Polizei Bochum

POL-BO: Unfall am Hauptbahnhof: SUV-Fahrerin wird gebeten, sich zu melden

Bochum (ots)

Bislang hat das Bochumer Verkehrskommissariat eine SUV-Fahrerin, die an einem Unfall beteiligt war, nicht ermitteln können. Es werden Zeugen gesucht.

Der Unfall ereignete sich am 27. April (Sonntag) im Bereich des Bochumer Hauptbahnhofs. Dort fuhr die Autofahrerin nach aktuellem Stand gegen 12.25 Uhr auf der Ferdinandstraße in Richtung Universitätsstraße vor einer Motorrollerfahrerin (19, aus Castrop-Rauxel), ehe sie laut Zeugenaussage abrupt in die Parkhauseinfahrt am Buddenbergplatz einbog. Die hinter ihr fahrende Rollerfahrerin bremste daraufhin stark ab und stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog.

Die beteiligte Autofahrerin soll in einem mittelgroßen, dunkelblauen Elektro-SUV unterwegs gewesen sein, wahrscheinlich handelte es sich um einen Kia mit Bochumer Kennzeichen. Die Fahrerin war 60-65 Jahre alt und trug eine Brille.

Das Verkehrskommissariat bittet die SUV-Fahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell