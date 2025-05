Polizei Bochum

POL-BO: Netter Versuch: Autofahrer (44) versucht Polizei nach Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholkonsum in die Irre zu führen

Bochum (ots)

Es hätte ja klappen können: Die mühevoll überlegte Ausrede eines Autofahrers (44) nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Grumme half ihm nicht, sich aus der Affäre zu ziehen. Am Ende stellten Polizeibeamte seinen Wagen sicher.

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen, 5. Mai, gegen 5.15 Uhr. Der 44-jährige Hertener war mit seinem Pkw auf der Herner Straße in Fahrtrichtung Herne unterwegs. In Höhe der Hausnummer 76 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Unmittelbar nach der Kollision stieg der Hertener aus seinem Wagen und rannte davon. Ein Passant beobachtete dies und wählte den Notruf der Polizei.

Auch der 44-jährige Unfallfahrer meldete sich telefonisch auf der Leitstelle der Polizei. Er sei der Halter des verunfallten Fahrzeugs und wolle gleich mit dem verantwortlichen Fahrer zum Unfallort kommen. Dieser sei vor Schreck über das Geschehene weggelaufen. Gesagt, getan. Kurze Zeit später erschien er gemeinsam mit dem angeblichen Fahrer (49, aus Herten) am Unfallort.

Doch die Zweifel an der Geschichte des 44-Jährigen wuchsen schnell - passte er doch genau auf die des Zeugen getätigte Personenbeschreibung des flüchtigen Fahrers. Zudem stellten die Beamten neben deutlichem Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auch frische Verletzungen fest, die zu den ausgelösten Airbags des Unfallwagens passten. Kurz darauf knickte auch der Bekannte und vermeintliche Fahrer ein - er sei weder gefahren, noch bei dem Unfall vor Ort gewesen.

Ein Alkoholtest bei dem 44-Jährigen ergab einen Wert von 1,3 Promille; ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Oberbekleidung und der Pkw des Mannes wurden sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell