POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Versuchtes Tötungsdelikt in Witten

Herne (ots) - An mindestens sechs Autos, die in der Nacht von Samstag, 3. Mai, auf Sonntag, 4. Mai, auf einem Parkplatz an der Bergmannstraße in Herne-Röhlinghausen geparkt haben, haben bislang unbekannte Täter die Reifen zerstochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden. ...

mehr