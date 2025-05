Polizei Bochum

POL-BO: Raub in der Bochumer Innenstadt: Bochumer (51) wird leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Bei einem Raub am frühen Sonntagmorgen, 4. Mai, in Bochum-Mitte ist ein 51-jähriger Bochumer leicht verletzt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand hielten sich der 51-Jährige und zwei Begleiterinnen (37, 48; beide aus Bochum) gegen 1.10 Uhr in Höhe der Bongardstraße/Pariser Straße auf. Dort kamen zwei junge Männer auf die Gruppe zu und verwickelten die Bochumer in ein Gespräch. Nach Angaben des 51-Jährigen zog einer der Unbekannten plötzlich einen Schlagstock und schlug ihn mit damit. Zeitgleich griff der andere Täter in die Handtasche der 37-Jährigen und entwendete ihre Geldbörse. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Luisenstraße.

Der Bochumer erlitt leichte Verletzungen. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte er jedoch ab.

Zeugenaussagen zufolge seien beide Täter männlich, 17 bis 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank und "arabisch".

Die Person mit dem Schlagstock habe ein "rundliches" Gesicht und ein gepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit habe diese eine dunkle Jeans, eine Jacke mit Camouflage-Muster und eine dunkle Kappe getragen.

Der Komplize habe ein eher "längliches" Gesicht, lockige schulterlange Haare, ein ungepflegtes Äußeres und sei mit einer dunklen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

