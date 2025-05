POL-BO: Raub auf Seniorin (87)

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall in Bochum-Grumme ist am Samstagnachmittag, 3. Mai, ein 50-jähriger Radfahrer aus Essen schwer verletzt worden. Der Essener war gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Schotterweg im Waldstück an der Josephinenstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 151 die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Der Essener zog sich schwere Verletzungen zu. Eine ...

