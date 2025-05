POL-BO: Radfahrer (50) bei Alleinunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem Raubdelikt in Herne am Freitagnachmittag, 2. Mai, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Gegen 14.50 Uhr befand sich ein 75-jähriger Herner auf der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 16, als er von drei Männern von hinten geschubst und getreten wurde. Während der Senior zu Boden stürzte, rissen die Unbekannten ihm seinen Jutebeutel aus der Hand und ergriffen anschließend die Flucht. Der ...

