Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Motorradfahrer (30) schwer verletzt

Herne (ots)

Am Freitagabend, 2. Mai, ist es auf der Castroper Straße in Herne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde ein Motorradfahrer (30, aus Castrop-Rauxel) schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Herner gegen 20.25 Uhr mit seinem Pkw die Castroper Straße in Fahrtrichtung Herne und beabsichtigte auf Höhe der Hausnummer 350, auf ein Grundstück abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Castroper Straße in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel befuhr. Anschließend prallte das Motorrad gegen einen weiteren, am Straßenrand geparkten Pkw.

Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenprall so schwer, dass er mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine mögliche Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt des Einsatzes zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Castroper Straße wurde im Zuge der Unfallaufnahme zwischen der Straße Hotteroth und der Bruchstraße bis 23.15 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Der Pkw des Herners und das Motorrad des Castrop-Rauxelers wurden abgeschleppt.

Durchgeführte Drogen- sowie Alkoholtests bei den beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell