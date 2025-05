Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Geschäftseinbrüche innerhalb weniger Stunden: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Herne (ots)

Innerhalb von nur 24 Stunden kam es in Herne-Mitte zu zwei Einbrüchen in denselben Kiosk. Es werden Zeugen gesucht.

Die erste Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen, 1. Mai, gegen 4.35 Uhr. Nach Zeugenangaben verschafften sich drei maskierte Täter durch das Einschlagen der Eingangstür gewaltsam Zutritt in den Laden an der Bahnhofstraße 55. Sie durchwühlten den Kassenbereich und entwendeten nach aktuellem Stand Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Am heutigen Freitagmorgen, 2. Mai, gab es einen erneuten Einbruch in das Geschäft. Wieder gelangten Einbrecher durch das Einschlagen der Eingangstür in den Verkaufsraum. Passanten bemerkten die beschädigte Tür gegen 4.25 Uhr und riefen die Polizei. Angaben zur Tatbeute stehen noch aus.

Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

