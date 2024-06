POL-WI-KvD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Wiesbaden (ots) - 1. Nach Beleidigung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Mitte, Mauergasse, Samstag, 15.06.2024, 16:00 Uhr (cw) Am Samstagnachmittag kam es in der Mauergasse in Wiesbaden zu einer volksverhetzenden Beleidigung. Gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte sich der Täter anschließend und wurde ...

mehr