POL-MR: Einbrecher überrascht + Einbruch in Getränkemarkt + Briefe und Briefmarken gestohlen + Auto überschlägt sich + Unfall auf Landstraße + Baum touchiert + Unfallbeteiligter gesucht! + Mercedes gestreift

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher verschaffte sich am Samstagabend (04.01.2025) gegen 22:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Straße "Im Loh" in Wehrda. In der Wohnung im Obergeschoss durchsuchte der Täter mehrere Räume und ließ eine Silbermünze, einen Fotoapparat und einen Laptop mitgehen. Gerade als der Dieb das Haus verließ, kehrte der Bewohner zurück. Er erkannte seinen Laptop in der Hand des Unbekannten wieder und sprach ihn an. Der Täter händigte den Laptop und die Fototasche aus und flüchtete in Richtung der Straße "Im Paradies". Er wird als circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit kräftiger Statur und dunklem Teint beschrieben. Der Einbrecher hatte kurze dunkle Haare und ein Halstuch über den Mund gezogen. Außerdem trug er einen Rucksack auf dem Rücken. Der Unbekannte sprach Deutsch mit Akzent. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen der gesuchte Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Einbruch in Getränkemarkt

In der Zeit zwischen Freitag (03.01.2025), 19:15 Uhr und Samstag (04.01.2025), 08:05 Uhr drangen Einbrecher in einen Getränkemarkt in der Marburger Straße in Stadtallendorf ein. Im Lager des Marktes brachen die Täter mehrere Türen auf und erbeuteten Zigaretten, E-Zigaretten und Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg telefonisch unter 06421 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Briefe und Briefmarken gestohlen

Am frühen Samstagmorgen (04.01.2025) zerstörte ein Einbrecher einen Teil einer Eingangstür zu einem Handwerkerbetrieb in der Scharnhorststraße in Stadtallendorf und verschaffte sich so Zutritt. Der Unbekannte entwendete mehrere Briefe und Briefmarken. Danach flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Die Tat ereignete sich zwischen 03:50 und 04:00 Uhr. Die Marburger Kripo bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Mitteilung (Tel.: 06421 4060).

Weimar: Auto überschlägt sich

Ein 41-jähriger Mann aus Gilserberg war am Sonntagmittag (05.01.2025) gegen 12:25 Uhr mit seinem Isuzu D-Max auf der B3 aus Richtung Gießen kommend in Fahrtrichtung Marburg unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Roth verlor der Fahrer nach einem Überholvorgang aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und kam auf einer Grünfläche zum Stehen. Hierbei erlitten der 41-Jährige und seine 9-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt wurden. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Ebsdorfergrund: Unfall auf Landstraße - Hundehalter gesucht

Gegen 11:20 Uhr fuhr am Samstag (04.01.2025) eine 61-jährige Frau aus Rabenau mit ihrem Opel Corsa auf der L 3125 aus Richtung Ebsdorfergrund kommend in Fahrtrichtung Marburg. Kurz hinter Beltershausen rannte ein mittelgroßer schwarzer Hund auf die Fahrbahn. Die Opel-Fahrerin bremste, der Hund machte jedoch auf der Fahrbahn kehrt und lief in das Fahrzeug der 61-Jährigen. Danach lief der Hund in Richtung Moischt ins Feld. Der Hund konnte danach durch eine Streife der Polizei nicht aufgefunden werden. Er sei ein circa kniehoher "Mischlingshund" und habe schwarzes, mittellanges Fell. Vermutlich verletzte sich der Hund beim Zusammenprall mit dem Auto. Die Polizei bittet den Hundehalter und Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 06421 4060 bei der Station in Marburg zu melden.

Fronhausen: Volvo touchiert Baum

Am Freitag (03.01.2025) kam ein 24-jähriger Volvo-Fahrer kurz nach 14:00 Uhr auf der L 3048 bei Fronhausen/Erbenhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Baum. Der Volvo war aus Richtung Hassenhausen kommen in Fahrtrichtung Bellnhausen unterwegs. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Der 24-Jährige trug ebenso wie sein 23-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen davon. Am Volvo und dem Baum entstand Sachschaden von schätzungsweise 4.000 EUR. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neustadt: Unfallbeteiligter gesucht!

Auf Grund von Glätte rutschte am Samstagmorgen (04.01.2025) gegen 08:45 Uhr eine 21-jährige Frau aus Neustadt mit ihrem VW Polo gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich im Wiesenweg in Neustadt. Die VW-Fahrerin setzte ihre Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück, um eine Nachricht an dem anderen Auto zu hinterlassen. Zu diesem Zeitpunkt war das andere Fahrzeug jedoch bereits weggefahren. Bislang konnten Fahrzeug und Halter nicht ermittelt werden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen oder braunen Kastenwagen oder 7-Sitzer gehandelt haben soll. Die Polizeistation Stadtallendorf bittet den Halter oder die Halterin des gesuchten Fahrzeugs, das am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr im Wiesenweg in Höhe der Hausnummer 14 geparkt hatte, sich zu melden (Tel.: 06428 93050).

Marburg: Mercedes gestreift

In der Friedrich-Ebert-Straße in Marburg streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Gefährt einen blauen Mercedes C 200. Dieser parkte am Samstag (04.01.2025) in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:50 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 auf einer eingezeichneten Stellfläche am Fahrbahnrand. Unfallzeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 mit der Polizeistation Marburg in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell