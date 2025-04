Polizei Bochum

POL-BO: Statt Bewerbungsgespräch ins Gefängnis - Polizei nimmt Autofahrer (22) fest

Bochum (ots)

Eigentlich wollte er zu einem Bewerbungsgespräch, stattdessen ging es für einen 22-jährigen Mann aus Velbert ins Gefängnis.

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten am Dienstag, 29. April, gegen 16.45 Uhr im Bereich der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum einen auffällig roten BMW, dessen Fahrer mehrmals nervös in den Rückenspiegel schaute.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Er gab an, auf dem Weg in die Bochumer Innenstadt zu sein. Er habe jetzt gleich ein Bewerbungsgespräch und müsste schnell weiterfahren.

Wie sich schließlich bei der Überprüfung der Personalien herausstellte, hat der 22-Jährige nicht nur keine gültige Fahrerlaubnis, sondern war zudem von der Staatanwaltschaft Wuppertal mit zwei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben.

Sein Bewerbungsgespräch musste er aus der Polizeiwache noch kurzfristig absagen, dann wurde er in die JVA Krümmede gebracht.

