POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Stadthagen (ots) - (Baz/Thi) Am Dienstag, den 29. April 2025, kam es in Stadthagen in der Stettiner Straße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein unbekannter Täter im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Schlafzimmer eines Wohnhauses ein, während sich die Bewohner im Wohnzimmer aufhielten. Der Täter entwendete Schmuck im Wert von circa 4.000 Euro ...

