Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus in Stadthagen - Schmuck entwendet

Stadthagen (ots)

(Baz/Thi) Am Dienstag, den 29. April 2025, kam es in Stadthagen in der Stettiner Straße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein unbekannter Täter im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Schlafzimmer eines Wohnhauses ein, während sich die Bewohner im Wohnzimmer aufhielten.

Der Täter entwendete Schmuck im Wert von circa 4.000 Euro und verließ anschließend das Haus unbemerkt.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Stettiner Straße gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, sich bei der Polizei Stadthagen, unter der Telefonnummer 05721/9822-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell