Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58/ Auto und Bus kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Linienbus ohne Fahrgäste und ein Auto sind am Mittwoch (24.07.24) auf der B58 in Lüdinghausen zusammengestoßen. Gegen 6.10 Uhr befuhr eine 42-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen die Wolfsberger Straße in Richtung B58. Der 52-jährige Busfahrer aus Dülmen war mit seinem Linienbus in Richtung Ascheberg unterwegs. Im Kreuzungsbereich B58, Wolfsberger Straße war die Ampel ausgefallen, weshalb die Frau in die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Bus. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Lüdinghauserin in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

