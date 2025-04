Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Serie von Pkw-Aufbrüchen im Parkhaus am Bahnhof Nienburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nienburg (ots)

(baz) In den vergangenen Tagen kam es im Parkhaus am Bahnhof in Nienburg (Weser), Bahnhofstraße 9A, zu einer Reihe von Einbruchdiebstählen aus geparkten Kraftfahrzeugen. Betroffen waren Fahrzeuge, die im Zeitraum von Sonntag, 20. April 2025, bis Mittwoch, 23. April 2025, sowie Samstag den 5. April, bis zum Sonntag, den 6. April, dort abgestellt waren. Bislang unbekannte Täter schlugen in mehreren Fällen Seitenscheiben der Pkw ein und entwendeten anschließend Gegenstände aus den Fahrzeuginnenräumen. In einem bekannt gewordenen Fall wurde ein Spanngurt und die Zulassungsbescheinigung Teil I aus einem Pkw entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allein in diesem Fall auf schätzungsweise 1500 Euro. In den weiteren erfassten Fällen ist ähnlicher Sachschaden entstanden. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer Serie von Pkw-Aufbrüchen im genannten Parkhaus aus.

Zeugenaufruf:

Personen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen im Parkhaus am Bahnhof Nienburg gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/9212-0 zu melden.

Präventionshinweise der Polizei: Um sich vor Diebstählen aus Pkw zu schützen, rät die Polizei dringend:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände offen sichtbar im Fahrzeug liegen. Dazu gehören unter anderem Taschen, Mobiltelefone, Navigationsgeräte, Geldbörsen und auch lose Kabel, die auf ein teures Gerät hindeuten könnten.

- Verstauen Sie Wertsachen, wenn möglich, im Kofferraum oder unter der Kofferraumabdeckung. Achten Sie dabei darauf, dass dies nicht erst beim Verlassen des Parkplatzes geschieht, da Sie dabei möglicherweise beobachtet werden.

- Überprüfen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs, ob alle Fenster geschlossen und die Türen sowie der Kofferraum verriegelt sind.

Die Polizei Nienburg wird ihre Präsenz im Bereich des Bahnhofs und des Parkhauses verstärken und bittet die Bürgerinnen und Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit

