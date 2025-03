Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Schwerer Raub auf Tankstelle - zwei unbekannte Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am 14.03.2025 (Freitag) ist es um 21.50 Uhr zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle in der Segeberger Chaussee gekommen. Täter haben den angestrebten Kasseninhalt nicht erlangt und ersatzweise Zigaretten mitgenommen.

Zur angegebenen Zeit betraten zwei maskierte Männer den Kassenraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Hammers die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Der 36-jährige Angestellte hat sich aus dem Kassenbereich zurückgezogen und hat die Kasse nicht geöffnet. Daraufhin schlug einer der Täter mit einem Hammer auf die Kasse ein, die er jedoch so nicht öffnen konnte. Nach kurzer Zeit entschlossen sich die Täter dann Zigaretten mitzunehmen. Die packten Zigaretten im Wert von ca. 200,- Euro ein und verließen den Verkaufsraum der Tankstelle. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Glashütter Kirchenweg. Dort könnten beide wenige Minuten nach der Tat in ein Auto eingestiegen und weggefahren sein. Diese noch nicht gesicherte Annahme ist möglich, weil ein Pkw anschließend in dem Bereich mit starker Beschleunigung weggefahren war.

Zur Beschreibung der Täter kann gesagt werden, dass Täter 1 (mit Schusswaffe) ca. 180 cm groß und schlank ist.

Täter 2 (mit Hammer) soll ebenfalls 180 cm groß und schlank sein.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Norderstedt geführt. Von dort wird um Zeugenhinweise gebeten.

Wer gegebenenfalls Hinweise zu dieser Tat, den Tätern oder zu einem möglichen im Glashütter Kirchenweg abgestellten Fluchtfahrzeug machen kann, möge sich unter der Rufnummer 040-52806-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell