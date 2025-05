POL-BO: "Den Weg kenne ich ja schon..." - Bochumer (56) landet gleich zweimal innerhalb weniger Stunden wegen des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf der Polizeiwache

Bochum (ots) - Ein Fußgänger (58) ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 3. Mai, in Bochum-Laer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Kleinwagenfahrer und Zeugen. Gegen 14 Uhr ging der 58-jährige Bochumer auf dem Gehweg der Höfestraße in Laufrichtung Schattbachstraße. In Höhe der ...

mehr