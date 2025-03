Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nur kurz entlassen - 21-Jähriger zwei Mal in Gewahrsam genommen

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (05.03) wurden um 22:49 Uhr mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen von der Leitstelle in die Wörthstraße geschickt. Zuvor gingen mehrere Notrufe über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ein. Vor Ort konnten die Beamtinnen und Beamten dann mehrere Streitparteien antreffen, darunter auch einen 21-jährigen Deutschen. Nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde dem Duisburger ein Platzverweis erteilt, welchem er auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Er musste daher ins Polizeigewahrsam gebracht werden, aus welchem er um 04:20 Uhr am heutigen Donnerstag wieder entlassen wurde.

Keine Stunde später meldete sich um 05:00 Uhr ein Anrufer bei der Leitstelle, der beobachten konnte, wie eine Person gerade gegen mehrere geparkte Fahrzeuge trat. Als die Polizistinnen und Polizisten vor Ort eintrafen, kam es zum Wiedersehen: Nach seiner Entlassung hatte sich der 21-Jährige offensichtlich nicht beruhigen können und wurde daher erneut ins Gewahrsam gebracht. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie noch mehrere Stunden hinter Gittern.

