POL-BO: Schwerpunkteinsatz in Witten - Rund 140 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs

Witten (ots) - In den Morgenstunden des 6. Mai kam es in Witten zu einem versuchten Tötungsdelikt. Gegen kurz vor 5 Uhr erhielt die Polizei Witten einen Hinweis auf eine verletzte Person in einer Wohnung an der Bahnhofstraße. Vor Ort trafen die Beamten auf den 44-jährigen Wohnungsinhaber und eine 36-jährige Frau ...

