POL-UL: (BC) Riedlingen - 18-Jährige klaut trotz Hausverbot

Nicht unentdeckt blieb am Dienstag ein Diebstahl in einem Riedlinger Geschäft.

Ulm (ots)

Ein Ladendetektiv entdeckte die junge Frau gegen 20 Uhr in einem Geschäft in der Gammertinger Straße. Der Zeuge hatte beobachtet, wie die 18-Jährige zwei Getränkedosen sowie Kopf- und Ohrschmuck in ihre Jackentasche steckte. An der Kasse bezahlte sie die Gegenstände im Wert von rund 20 Euro nicht und die Polizei wurde hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass die mutmaßliche Diebin bereits ein Hausverbot für sämtliche Filialen des Unternehmens hatte. Jetzt sieht die junge Frau gleich mehreren Anzeigen entgegen.

