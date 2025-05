Polizei Bochum

POL-BO: 14 Wohnungen durchsucht: Polizei stellt Drogen und Schusswaffe sicher

Bochum, Düsseldorf (ots)

Erfolg für das Bochumer Rauschgiftkommissariat: Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am Dienstag, 6. Mai, Betäubungsmittel sichergestellt.

Insgesamt durchsuchten die Polizeibeamten 13 Wohnungen in Bochum - u. a. am Castroper Hellweg, an der Universitätsstraße, der Poststraße, der Wichernstraße und der Friedensstraße -, außerdem eine Wohnung in Düsseldorf.

Die Polizei stellte dabei Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge, eine Schusswaffe sowie Bargeld sicher.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 14 dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell