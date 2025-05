Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl elektronischer Geräte

In der Zeit von Dienstag, 06. Mai 2025 16:00 Uhr bis Mittwoch, 14. Mai 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Fasanenweg und entwendeten aus einer Arbeitsmaschine, welche in einer Lagerhalle stand, Elektronik. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 14:32 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Quakenbrück mit ihrem Pkw die Cloppenburger Straße in Richtung Essen und kam hierbei mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 65-jähriger Mann aus Barnstorf versuchte mit seinem Lkw auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 10.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Herzlaker die Straße Am Raddetal in Richtung Herßumer Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er einen 42-jährigen Mann aus Löningen auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 42-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell