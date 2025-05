Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 19:17 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Pkw die B 401, Höhe Schafsdamm. Aus unbekannter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Neubörger. Durch den Zusammenstoß wurde der 34-jährige Mann aus Neubörger schwer verletzt. Der 34-Jährige Mann aus Edewecht erlitt leichte Verletzungen, seine 35-jährige Mitfahrerin sowie ein Säugling wurden schwer verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert.

