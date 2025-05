Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl aus Büroräumlichkeiten

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 14. Mai 2025 18:15 Uhr bis Donnerstag, 15. Mai 2025 07:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lastruper Straße, verschafften sich Zutritt zu einem Geschäftshaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht / Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 gegen 17:15 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau aus Nortrup mit ihrem Pkw die Straße Heerdamm in Richtung Warnstedt. In einer Rechtskurve kamen ihr zwei Fahrzeuge nebeneinander entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern wich die 50-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrzeugführer des Pkws, welcher überholt worden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Brandstiftung

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 gegen 10:40 Uhr entdecke eine Försterin in einem Waldstück gegenüber der Brookstraße / Sevelter Straße einen Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr Cappeln konnte den Brand löschen. Nach derzeitigem Stand deutet es auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung ab Schulgebäude

In der Zeit von Dienstag, 13. Mai 2025 16:00 Uhr bis Mittwoch, 14. Mai 2025 13:30 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter ein Glasfassadenelement an einem Gymnasium in der Ringstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr bis 17:30 Uhr und beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Friesoythe. Dieser hatte seinen Pkw, einen Smart Forfour auf einem Parkplatz in der Straße Werner-Eckart-Ring abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell