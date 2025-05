Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Mai 2025 gegen 22:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Pkw die B 69 aus Schneiderkrug in Richtung Cloppenburg. Ein 26-jähriger Mann aus Berlin befuhr mit seinem Pkw die Sülzbührener Straße. An der Kreuzung B 69 / Sülzbührener Str. / Dorfstraße beide in die Kreuzung ein, um diese jeweils geradeaus zu passieren. Dabei kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der sich kreuzenden Pkw. Hierdurch wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 16.000,00 Euro. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell