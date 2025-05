Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Sedelsberg - Kraftstoffdiebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.Mai 2025, 17:00 Uhr, bis Freitag, 16.Mai 2025, 12:00 Uhr, ist es an der Koloniestraße in Sedelsberg zum Diebstahl von Kraftstoff gekommen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dort abgestellten Bagger und leerten den Tank. Sie bereicherten sich mit ca. 250 Litern Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe, unter 04491-93390, entgegen.

