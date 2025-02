Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag stellte die Fahrerin eines Kia gegen 15 Uhr ihr Fahrzeug im Industriegebiet Goldene Aue West ab, um anschließend einen Spaziergang zu machen. Während des Spazierganges beobachtete sie ein weißes Auto, welches in der Nähe von ihrem kurz anhielt, eine dunkel gekleidete Person ausstieg, wenig später wieder in das Auto einstieg und wegfuhr. Bei der Ankunft an ihrem Auto stellte die Frau fest, dass durch eine gewaltsam geöffnete Seitenscheibe Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden. Hinwiese zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0046219/2025

Hinweise: Die Polizei rät davon ab, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, auch wenn Sie diese nur für kurze Zeit abstellen. Nutzen sie die in den Fahrzeugen befindlichen abschließbaren Staufächer, oder nehmen Sie Wertgegenstände mit dem Aussteigen mit aus dem Fahrzeug.

