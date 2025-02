Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges E-Bike entwendet

Leinefelde (ots)

Auf ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro hatten es Unbekannte am Donnerstagabend Leinefelde abgesehen. Innerhalb von nur 15 Minuten, zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, entwendeten der oder die Täter ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers Husqvarna, welches im Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Hertzstraße abgestellt war. Dabei war das Fahrrad mit einem Schloss gesichert. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des entwendeten E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 031/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0046411

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell