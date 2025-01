Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Donaustraße

07.01.25, 07.50 Uhr

8-Jähriger leicht verletzt

Heute Morgen ist es an der Kreuzung Donaustraße/Am Lehmanger zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei eine Fahrzeugführerin einem 8-jährigen Jungen mit ihrem Auto über den Fuß gerollt ist.

Der Junge habe sich mit seiner Mutter auf dem Weg zur Schule befunden. An der beschriebenen Kreuzung wollten beide die Donaustraße an der Fußgängerfurt bei "Grünlicht" in Richtung Isarstraße überqueren. Gleichzeitung sei ebenfalls bei "Grünlicht" ein Auto aus der Straße Am Lehmanger angefahren, um nach rechts in die Donaustraße abzubiegen. Trotz dessen die Mutter ihren Sohn noch zurückgezogen habe, sei das Auto über dessen linken Fuß gerollt.

Daraufhin habe das Auto gestoppt und die Fahrerin sich durch das geöffnete Fenster entschuldigt. Anschließend sei sie wieder davongefahren. Beschrieben wird die Frau als ca. 50 Jahre alt, mit kinnlangen blonden Haaren. Beim Fahrzeug soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben.

Der 8-Jährige erlitt Schmerzen in seinem Fuß. Durch eine hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens wurde der Fuß vor Ort ambulant versorgt.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens sucht der Verkehrsunfalldienst nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Frau machen können, die sich vom Unfallort entfernt hat.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell