POL-BS: Sperrungen aufgrund Rettungseinsatz

Braunschweig (ots)

Salzdahlumer Straße, 04.01.2025, 18:15h

Aufgrund eines Rettungseinsatzes am frühen Samstagabend kam es zu Sperrungen der Salzdahlumer Straße und der Autobahn 39. Eine 18-Jährige befand sich in der Nähe des Städtischen Klinikums in einem psychischen Ausnahmezustand. Um etwaige Gefahren zu minimieren, wurden die Autobahn und die Salzdahlumer Straße in diesem Bereich zwischen 18:15h und 19:30h für den Verkehr gesperrt. Gemeinsam mit der Feuerwehr, einem Notfallseelsorger und der Verhandlungsgruppe der Polizei Braunschweig konnten eingesetzte Beamte die Frau beruhigen und schließlich an den Rettungsdienst übergeben.

