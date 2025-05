Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/ Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

49681 Garrel - Einbruchdiebstahl in Umkleideraum

In der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Mai 2025, 04:00 Uhr und 04:55 Uhr wurde aus einem Spind einer Gemeinschaftsumkleide in der Industriestraße in Garrel durch eine unbekannte Person ein Handy entwendet. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 1429,- Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474-939420 entgegen.

49661 Cloppenburg- Brand einer Europalette

Am Samstag, den 17.Mai 2025 geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Europalette im Innenhof eines Restaurants in der Straße auf dem Hook in Cloppenburg in Brand. Das Feuer konnte bereits durch Kräfte des DRK gelöscht werden. Zudem war die FF Cloppenburg mit 2 Fahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort. Es entstand nur geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

49661 Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 16. Mai 2025, um 09:58 Uhr wurde in der Fußgängerzone in Cloppenburg ein 37- jähriger Kleinkraftradführer (45km/h) aus Emstek kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

49681 Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am 15. Mai 2025 gegen 07:40 Uhr befuhr eine 20- jährige PKW- Führerin aus Garrel kommend die Garreler Straße in Richtung Staatsforsten entlang. In einer Linkskurve kam ihr ein anderes Fahrzeug entgegen und zu weit auf ihren Fahrstreifen gefahren, sodass sie ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte sie mit dem Außenspiegel ihres Fahrzeuges an einem Straßenschild. An ihrem PKW ist dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Garrel zu melden.

49681 Garrel- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 16. Mai 2025, 08:30 Uhr bis 13: 00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren in der Hauptstraße in Garrel den ordnungsgemäß abgestellten Volvo XC 60 der Anzeigenden. Auch hier werden Zeugen gebeten, die Angaben zum Unfallhergang o. zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, sich bei der Polizei in Garrel zu melden.

49632 Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 16. Mai gegen 16:09 Uhr beabsichtigte eine 52 - jährige Fahrzeugführerin rückwärts aus einer Parklücke in der Langen Straße in Essen (Oldenburg) herauszufahren. Hierbei übersah sie den hinter ihr ordnungsgemäß abgeparkten Pkw der Anzeigenden. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin trotz Ansprache durch eine Zeugin, vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu hinterlassen.

49661 Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 16. Mai gegen 13:30 Uhr kam es im Soestenweg in Cloppenburg erneut zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannt gebliebener Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken den ordnungsgemäß abgeparkten PKW VW Tiguan des Anzeigenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizei Cloppenburg gerne entgegen.

