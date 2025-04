Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Wohnungsbrand in der Flurstraße

Bild-Infos

Download

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde gestern am 17.04.2025 um 15:05 Uhr in die Flurstraße alarmiert. Hier wurde ein Brand in einer Wohnung im Dachgeschoss gemeldet.

Unverzüglich rückten die Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Die Lage bestätigte sich.

Es war zu einem Brand in der Küche der Wohnung gekommen. Das Gebäude war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt.

Es ging ein Trupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Darüber hinaus wurden drei Katzen aus der verrrauchten Wohnung gerettet.

Nach den Löscharbeiten wurde die Wohnung mit Hochleistungslüftern vom giftigen Rauch befreit.

Die Brandwohnung war vorerst unbewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit ca. 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Alarmiert waren die Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz konnte gegen 16:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell