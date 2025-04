Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gartenlaubenbrand an den Bahngleisen in Schwelm

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde gestern, am 05.04.2025 um 19:41 Uhr, mit den hauptamtlichen Kräften und dem Löschzug Stadt zu einem Gartenlaubenbrand zwischen der Hagener Straße und dem Freiherr-von-Hövel-Weg alarmiert. Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sehen. An der Einsatzstelle stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Böschung in Richtung Schienen der Bahn übergegriffen.

Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen und es wurden, auch aufgrund der Trockenheit, alle drei Löschzüge und der Einsatzführungsdienst alarmiert.

Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer der Gartenlaube bekämpft. Aufgrund der schwierigen Topografie an den Bahngleisen wurde die Böschung von der gegenüberliegenden Seite (Hagener Straße) mit einem Wenderohr der Feuerwehr gelöscht. Aus diesem Grund und aufgrund der Rauchausbreitung mussten für die Einsatzdauer auch die Bahngleise in diesem Bereich gesperrt werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Feuerwehr Schwelm und der Rettungsdienst waren mit 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren Einsatzkräfte aller drei Löschzüge, die hauptamtliche Wache sowie der Einsatzführungsdienst. Weitere Einsatzkräfte standen an der Feuer- und Rettungswache in der August-Bendler-Straße in Bereitstellung. Nachdem die Fahrzeuge wieder aufgerüstet wurden, konnte der Einsatz gegen 22:00 Uhr beendet werden.

Dieser Einsatz hat erneut gezeigt, wie schnell sich Brände in der Vegetation bei diesem Wetter ausbreiten können und wie wichtig ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr ist. Wir bitten Sie daher darum im Wald nicht zu rauchen und in Waldnähe keine Lagerfeuer abzubrennen. Darüber hinaus müssen die Zufahrten in den Wald und Waldwege generell freigehalten werden, um einen schnellen Einsatz der Feuerwehr zu ermöglichen.

